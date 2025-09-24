アフガニスタンで実権を握るタリバンの報道官であるザビフラ・ムジャヒド氏は、トランプ米大統領が同国のバグラム空軍基地の管理権を米国に返還するよう威圧的に要求している件について「バグラムはアフガニスタンの領土の一部だ。他のアフガン領土と何ら変わりはない。私たちは国のどの部分も交渉で譲ったり引き渡したりすることには決して同意しない」と述べた。 バイデン前大統領がアフガニスタンに放置した米軍の装備