なにわ男子の大西流星（24）が24日、東京・渋谷ZEROBASEで「SABONNOIRDiscoveryLounge」オープニングセレモニーに出席した。全身ブラックのコーディネートで登場。「私服でもあまりないですし、衣装でも“なにわ男子”なのでカラフルな衣装を着ることが多い。きょうはちょっと大人っぽく胸元少しあきめでネックレスしたり、レザーな感じでちょっと気分も大人っぽく背筋が伸びる感じ」といつもとは違うイメージの姿を見せ