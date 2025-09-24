【ニューヨーク、テヘラン共同】フランス外交筋は23日、イラン核問題で進展がなければ、対イラン国連制裁が米東部時間27日午後8時（日本時間28日午前9時）に再発動するとの認識を示した。国連総会出席のため米ニューヨークを訪れたイランのアラグチ外相と英仏独の外相らの会談後、記者団に明らかにした。フランス外交筋は「制裁が再発動しても外交解決の終わりを意味するものではない」とし、期限までの合意は厳しいとの見通し