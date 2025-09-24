聴覚障害者のデフバスケットボール女子日本代表は、手話以外にサインを決めて意思疎通を図る「サインバスケ」を導入し、１１月のデフリンピック東京大会（読売新聞社協賛）に向け、強化を進めている。８月下旬に北海道新得町で行われた合宿。体育館では、補聴器を外した状態の選手たちが手話や、指を使ったサイン、アイコンタクトで意思を伝え合う。声がほぼ使われないため、シューズの「キュッ、キュッ」といった音が印象的に