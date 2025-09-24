東京・歌舞伎町で、泥酔した20代の女性をレンタルルームに連れ込み、性的暴行を加えたとして38歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、逮捕された小坂和郎容疑者は今年7月、新宿区・歌舞伎町で、20代の女性を自分の車に乗せ、墨田区内のレンタルルームに連れ込んで、性的暴行を加えた疑いがもたれています。女性が酒に酔って路上に座り込んでいたところ、小坂容疑者が声をかけて車に乗せたということです。調べに対し小坂容