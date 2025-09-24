東京国際映画祭事務局は24日、10月27日に開幕する第38回同映画祭のエシカル・フィルム賞の今年の審査委員長に、俳優・歌手・映画監督の池田エライザ（29）が決定したと発表した。池田は、同映画祭を通じてコメントを発表した。「私は信じています。映画は世界を変えることができると。一本の映画が生まれるまでには、幾千もの判断が積み重ねられています。その一つ一つに作り手の魂や祈りが込められているからこそ、液晶を超えて人