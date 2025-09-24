写真家の魚住誠一氏が「NiziU」などでドラマーとして活躍する番田渚奈子氏を撮影した写真展「番田渚奈子×魚住誠一 写真展」が、10月27日（月）からギャラリー・ルデコで開催される。 魚住氏は2020年夏、これまで仕事で撮影してきたミュージシャンを集めてセッションバンドを結成。そのドラマーとして番田氏が参加した縁から、今回の写真展が決まったという。 また、会期中（10月27日～11月