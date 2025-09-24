２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円７８銭前後と２２日の午後５時時点に比べ３０銭強のドル安・円高となっている。 ２３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円６４銭前後と前日に比べ１０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。同日発表の米経済指標が景気の減速感を示したことから１４７円４６銭まで下押す場面があった。 祝日明けの東京市