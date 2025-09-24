東名は続伸。この日午前１０時ごろ、２５年８月期連結業績予想について営業利益を２８億６９００万円から３２億８８００万円（前の期比４２．１％増）へ上方修正すると発表した。これが買い手掛かりとなっている。 電力小売サービス「オフィスでんき１１９」で、猛暑の影響により一顧客当たりの電気使用量が当初の想定を上回ったことなどを織り込んだ。コスト削減効果も寄与する見通し。なお、売上高予想については２