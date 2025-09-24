神戸物産が急反落した。前営業日となる２２日の取引終了後、同社は８月度の個別業績を公表した。単独ベースで売上高は前年同月比３．８％増の４５５億４２００万円、営業利益は３３．６％増の３１億１００万円、経常損益は３４億５９００万円の黒字（前年同月は４９億円の赤字）となった。増収・経常黒字転換を果たしたものの、増収率は７月の６．７％から鈍化しており、これを嫌気した売りが優勢となったようだ。前年の８