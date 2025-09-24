ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズが堅調推移。同社は前営業日の２２日取引終了後、第一三共に対して、バイオものづくり分野でのサービス提供を開始すると発表し、手掛かりとなったようだ。メタボローム解析を応用した微生物などの宿主細胞によるさまざまな有用物質の生産性を向上させる顧客伴走型サービスで、ＨＭＴはバイオものづくりに取り組む企業の課題解決を図るほか、顧客に