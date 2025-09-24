【その他の画像・動画等を元記事で観る】 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の公開を記念して、『チェンソーマン』の原作者である藤本タツキと、主題歌「IRIS OUT」、エンディング・テーマ「JANE DOE」を担当した米津玄師による、スペシャル対談が実現。YouTube「MAPPAチャンネル」にて動画が公開された。 ■米津玄師「ほとんど歳も変わらない人がこれだけ衝撃的なものを描いているという事実に、ものすごく刺