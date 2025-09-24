写真◎Viola Kam (V’z Twinkle)写真◎Viola Kam (V’z Twinkle)▼セットリスト【Parklife】Day2：9/21(日)1.​ QUILT2.​ JUMP3.​ Heaven4.​ COCOA5.​ Long Way to Go6.​ GUITARHOLIC7.​ Lonely Dance Club8.​ What Do You Want?■＜中津川 WILD WOOD 2025＞9月20日(土)岐阜県中津川公園内特設ステージ9月21日(日)岐阜県中津川公園内特設ステージopen10:00 / start11:00 /