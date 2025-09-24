神奈川県小田原市久野の「小田原こどもの森公園わんぱくらんど」で２０日、新たに導入されたロードトレイン「ぼうけん号」の運行開始式典が行われた。ロードトレインは、１２・５ヘクタールある公園内で第２駐車場にある西管理棟と冒険の丘の間約１キロ・メートルを結ぶ蒸気機関車型の乗り物（４０人乗り）。公園が開園２５周年を迎えたのを機に、２０１０年から走らせていたディーゼル車「わくわく号」を更新し、環境に優しい