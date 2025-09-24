23日、神奈川県の江の島で海に落ちて行方が分からなくなっていた男性について、さきほど午前6時から男性の捜索が再開されました。警察や消防によりますと、23日午前、神奈川県藤沢市の江の島の稚児ヶ淵付近で目撃者から「岩場から釣り人が落下した」と110番通報がありました。友人2人と一緒に釣りをしていた40代の男性が、釣り針がひっかかったため、それを取ろうとして足をすべらせて落下したとみられています。警察、消防、海上