ビリーバンバンの兄・菅原孝さんが11日、肺炎のため都内の病院で死去した。81歳だった。葬儀は遺族の希望により近親者のみで執り行った。喪主は妻のけい子さん。菅原さんは2014年7月に脳出血で倒れ、左半身にまひが残り、車いす生活となったが、リハビリを継続。2015年5月には仕事復帰、19年5月のデビュー50周年コンサートにも姿を見せるなど、音楽活動を続けていた。関係者によると、孝さんは昨年秋から体調を崩し、昨年