メジャーに合流し、練習のためグラウンドに出るドジャース・佐々木＝フェニックス（共同）【フェニックス共同】米大リーグで負傷者リスト（IL）に入っているドジャースの佐々木朗希投手が23日、遠征先のフェニックスでメジャーに合流した。21日に傘下マイナー3Aで救援登板しており、メジャー復帰は24日（日本時間25日）の予定。先発ではなく救援で待機する。佐々木は5月に右肩の不調を訴えるまで8試合に先発して1勝1敗だった。