巨人は２４日、近藤大亮投手（３４）が現役を引退すると発表した。近藤は２３年オフ、オリックスからトレードで巨人入り。中継ぎでの活躍が期待されていたが、今季は開幕前に右肩を故障し、無念の離脱となった。近藤は「今シーズンは『今年活躍できなかったら引退する』という覚悟を持って臨み、その覚悟を周囲の人たちにも伝えていました。自分の言葉に責任を持ちたいと思い、今季限りでユニホームを脱ぐ決断をしました」と