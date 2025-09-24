女優の吉永小百合が主演を務める映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』(10月31日公開)が、第73回サン・セバスチャン国際映画祭のオフィシャルセレクションに選出され、現地時間の9月20日に特別上映会が実施された。吉永小百合主演の『てっぺんの向こうにあなたがいる』がサン・セバスチャン国際映画祭で特別上映『てっぺんの向こうにあなたがいる』は、「女性だけで海外遠征を」を合言葉に結成されたエベレスト(ネパール名でサガ