·»Äï¥Ç¥å¥ª¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤Î·»¡¢¿û¸¶¹§¡Ê¤¹¤¬¤ï¤é¡¦¤¿¤«¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬11Æü¸á¸å4»þ34Ê¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬24Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£19Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÎºØ¾ì¤Ç¡¢²ÈÂ²¡¢¿ÆÀÌ¤ÇÌ©Áò¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÁÓ¼ç¤ÏºÊ¤±¤¤»Ò¤µ¤ó¡£¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ê¤É¤ÏÌ¤Äê¡£Äï¤Ç¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿û¸¶¿Ê¡Ê78¡Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é56Ç¯´Ö¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¿¼Â¤ÇÍ¥¤·¤¯¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê·»¤Ç