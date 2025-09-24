ベテランプレーヤーの矜持〜彼らが「現役」にこだわるワケ（2025年版）第７回：鈴木大輔（ジェフユナイテッド千葉）／後編photo by J.LEAGUE/J.LEAGUE via Getty Images前編◆「キャプテン中のキャプテン」ジェフ千葉・鈴木大輔の流儀＞＞2012年のロンドン五輪への出場によって「海外に行く」という決意が固まったことで、意識や考え方の基準が変わったのもあってだろう。2013年、鈴木大輔は５年間在籍したアルビレックス新潟を