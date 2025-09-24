銀座コージーコーナーに、ハロウィンパーティにもおすすめな「ディズニーヴィランズ」をイメージしたスイーツが期間限定で登場！「＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）」や「＜マレフィセント＞青りんごムースケーキ」「＜アースラ＞ブルーベリームースケーキ」が順次発売されます☆ 銀座コージーコーナー「ディズニーヴィランズ」ハロウィンスイーツ  発売日：2025年10月1日（水）より順次販売店舗：全