「熱があるがタイレノールを服用するか悩んでいる」「妊娠中にタイレノールを飲み、子どもが自閉症になった気がしてつらい」9月23日、韓国の妊娠・育児関連のオンラインコミュニティにはこうした悩みをつづった投稿が相次いだ。解熱鎮痛剤タイレノール（アセトアミノフェンのブランド名）が「妊娠中に服用すると自閉症児出産のリスクを高める可能性がある」というドナルド・トランプ米国大統領の発表が伝えられ、混乱が広がったた