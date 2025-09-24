李在明（イ・ジェミョン）大統領が23日午後（現地時間）、米ニューヨーク国連本部で就任後初めての基調演説を終えた。事実上、李大統領の多国間外交舞台デビューとなったこの日の演説では3度の拍手があった。最初の拍手は12・3非常戒厳の克服と韓国の国際舞台復帰を宣言した時だった。濃紺のスーツに太極旗（韓国の国旗）バッジをつけて演壇に立った李大統領は「民主主義と平和が危機に直面したが、大韓民国はそのたびに不屈の底力