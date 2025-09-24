ブロッコリーを上手に冷凍保存する方法について、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズ（東京都中央区）が、公式サイトで紹介しています。ニチレイフーズは「ブロッコリーは、冷蔵庫で保存しておくと1週間ほどで傷んできてしまいます」と公式サイトで説明。ブロッコリーを冷凍保存する方法について、次のように紹介しています。【ブロッコリーを冷凍保存する方法】（1）茎を切り落とし、小房に切り分ける