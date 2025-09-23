とちぎテレビ ９月２６日までの「動物愛護週間」に合わせて宇都宮市で２３日、人と動物が幸せに共生できる社会を考えるイベントが開かれました。 「とちぎ動物愛護フェスティバル」は毎年、この時期に栃木県や宇都宮市、県獣医師会などが開いているものです。 会場のオリオンスクエアには、動物と触れあったり獣医師にペットの悩みを相談できたりするブースなどが並びました。 こちらは、犬や猫に装着するマイクロ