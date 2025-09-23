とちぎテレビ 東武鉄道のディーゼル機関車「ＤＬ大樹」で２３日、車窓の景色を楽しみながら地域の食を味わう催しが行われました 一日限定で運行された「ＤＬ大樹とちぎグルメ号」は、車窓に広がる風景とともに沿線の名産物を味わうことで地域を知ってもらうきっかけを作ろうと、東武鉄道が今回初めて企画したものです。 県内外から申し込みのあった７２人の乗客を乗せた列車は、地元の幼稚園児に見送られながら栃木