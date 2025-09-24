「舞台は、僕の俳優としてのルーツです。だけど、まさか外国の方と一から作品を作って海外公演、しかも米国や英国じゃなく、ルーマニアでやることになるとは思ってもいませんでした。もちろん、この上なく光栄で、幸せな体験でした」【写真】この記事の写真を見る（6枚）佐々木蔵之介さんそう語る佐々木蔵之介さんの驚くべき挑戦と活躍について、まずは紹介しよう。今年、東京芸術劇場がルーマニアのラドゥ・スタンカ国立劇場と