とちぎテレビ 東日本大震災の発生から来年で１５年が経とうとする中、東京電力福島第１原子力発電所の事故で多くの住民が避難を強いられた福島県双葉郡の現状を語りあうイベントが、２３日、小山市で開かれました。 小山市大谷市民交流センターで開かれた「双葉郡を語ろう！ｉｎ小山」には、双葉郡出身で今はほかの県で暮らしている人など、栃木県内外から約３０人が参加しました。 会では、浪江町出身の歌人・三原