◆ウェスティンホテル東京の秋スイーツビュッフェが最高！モンブラン食べ比べ、シャインマスカットのパフェなど、極上スイーツ三昧ウェスティンホテル東京の「ザ・テラス」では、2025年11月7日（金）までの平日限定でスイーツビュッフェ「Autumn Harvest Dessert Buffet」を開催。芋、栗、かぼちゃ、いちじくなど、秋の味覚をふんだんに使った美麗スイーツが勢ぞろい。そこで、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんとレポートします