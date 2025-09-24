ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア「MoMA Design Store」では、10月3日（金）より各店舗とオンラインストアにて、秋の新商品を特集。“Design for Everyone（誰もが使えるデザイン）」をテーマに、ギフトや毎日の生活にぴったりなアイテムがラインナップします。どれもカラフルかつポップで、おうちを鮮やかに彩ってくれるものばかり。お部屋の雰囲気を変えたい人は、ぜひチェックしてみてくださいね。MoMA Desi