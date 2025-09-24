◆アンダーズ 東京の秋アフタヌーンティーは、抹茶と栗が主役！抹茶オペラ、モンブラン、栗とマッシュルームのキッシュなどアンダーズ 東京の「ザ タヴァン グリル＆ラウンジ」で人気の季節のアフタヌーンティー。2025年11月1日（土）から30日（日）までは、秋の深まり感じる「抹茶と栗のアフタヌーンティー」をお届け。深みのある抹茶の渋みと香り、そして栗の奥行きのあるコクが織りなす、和と洋の美しいハーモニーを堪能して。1