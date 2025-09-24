ガンバ大阪は９月23日、J１第31節で横浜F・マリノスとホームで対戦。60分に先制されたが、その後に３点を奪い、３−１の逆転勝利を収めた。リーグ４連勝を飾った一戦で、絶妙なFK弾を決めたのがFW宇佐美貴史だ。２−１で迎えた79分、敵陣左サイドのゴールに向かってほぼ垂直の位置でのFKで、右足を振り抜くと、グランダーのボールはそのままニアサイドに吸い込まれた。 この一撃がDAZNの公式YouTubeチャンネルで公開さ