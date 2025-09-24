◆まだ知らない野菜が由布院にある大分県・由布岳の麓、標高約500mの地に広がるENOWA YUFUINの自社農園。無農薬、有機肥料で、レストランのための野菜を育て、シェフのタシ・ジャムツォさんは、毎日、畑を訪れて自らの手で収穫する。上／ENOWA FARMでは、一流の料理人に愛される京都・石割農園の石割照久さんの指導のもと、野菜作りをしてる。宿泊客は見学も可能下／故郷のチベットでは母の畑の手伝いをしていたというシェフのタ