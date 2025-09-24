コメの自由化以降、値段は安くて当たり前だった。そんな中、京都の老舗米穀店から生まれた「八代目儀兵衛」は、銘柄米ではなく「ブレンド米」に着目。スーパーとの価格競争を避けながら、年商32億円企業に成長した。街の米穀店が次々と姿を消す中で、なぜ「安売りをしない米屋」が生き残れたのか。八代目儀兵衛の橋本儀兵衛社長に、ライターの伏見学さんが取材した――。筆者撮影八代目儀兵衛の創業者・橋本儀兵衛社長 - 筆者撮影