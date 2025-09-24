【山田美保子のミホコは見ていた！】「あぁ、２５年間まちがってなかったなぁ、信じてやってきてよかった、繋がってるんだなぁ。（中略）伝わっていて本当に嬉しかった」とは、公式サイトで２０２５年をもって“コールドスリープ”することを発表したＰｅｒｆｕｍｅのあ〜ちゃんが２１日に更新したＩｎｓｔａｇｒａｍの一文。メジャーデビュー２０周年を祝うファンからの温かいコメントが多数届いたことへの感謝を綴ったのだ。