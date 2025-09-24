ＭＬＢ公式サイトが２３日（日本時間２４日）にＭＶＰの最終模擬投票の結果を発表した（記録は２２日＝同２３日時点）。ナ・リーグはドジャースの大谷翔平投手（３１）が独走態勢だが、ア・リーグはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）とマリナーズのカル・ローリー捕手（２８）が大激戦の様相だ。大谷は１位票を４０票中３６票獲得と圧倒。投手としては６月１６日の復帰後、１３試合に先発し、４１回で５４三振９四