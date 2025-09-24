水野太貴さん=篠塚ようこ撮影YouTubeとポッドキャストで配信中の「ゆる言語学ラジオ」は、その名の通り、ゆるく楽しく言語学について語る人気番組。言語に関するトピックの話し手は、大学時代に言語学を専攻し、現在は出版社で働く水野太貴さん。8月27日に初の単著『会話の0.2秒を言語学する』（新潮社）を出版したところ、発売前に1万3000冊以上の予約が入る異例の展開に。あえて専門家ではない立場で言語学について話し続ける