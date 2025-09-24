『入門男らしさの歴史』弓削尚子著ちくまプリマー新書１０３４円『日本の後宮』遠藤みどり著中公新書１１００円男（女）らしくないと言われた経験のある人は、今日でも少なくないだろう。西洋近代史家による（１）は、歴史学の最先端分野となる「男性史」研究の待望の入門書である。近代日欧の様々な事例や写真・図版を駆使しながら、「男らしさ」の規範がどう時代によってつくられ、変化してきたのかを描く。徴兵