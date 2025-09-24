ファーストアルバム『ROCK TO YOU』を引っ提げ、7月26日の東京・EX THEATER POPPONGIを皮切りに全国11都市を巡るツアー「ROCK TO YOU LIVE TOUR」を開催した横山裕さん。9月16日(火)に行われたZepp Haneda(TOKYO)でのステージの模様をレポートします。現在、1年間限定プロジェクト「ROCK TO YOU」と題して、ソロアーティストとして武者修行中の横山さん。ソロツアーは、2010年以来、15年ぶり。ロック魂を炸裂させたステージは、定