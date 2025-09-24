巨人は２４日、近藤大亮投手が今季限りで引退すると発表した。オリックスから２３年１１月に金銭トレードで巨人に移籍するも昨季は１軍登板なし。「今年ダメなら引退する」と覚悟し今季に臨んだが、３月１３日のソフトバンクとのオープン戦（みずほペイペイ）で右肩のけん板を断裂。マウンドにもう一度上がることを目指し、懸命にリハビリに取り組んできた。２７日のイースタン・ロッテ戦（Ｇタウン）が現役最後の登板となる見