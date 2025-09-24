◆米大リーグガーディアンズ５―２タイガース（２３日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）ア・リーグ中地区首位攻防戦で２３日（日本時間２４日）、ホームのガーディアンズがタイガースに逆転勝ちして先勝。首位タイに浮上した。タイガース先発は昨季投手３冠で今季１３勝のエース左腕スクバル。難攻不落の相手に対しガーディアンズは、０―２の６回に先頭のクワンがバントヒットで出塁。マルティネス