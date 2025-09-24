磯村勇斗が主演するドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」（カンテレ・フジテレビ系）の最終話が、22日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）生活指導と演劇部顧問から外され、学校を訴えると言う山田（平岩紙）に、健治（磯村）は裁判所が仲介し、話し合いで解決する労働審判を勧める。後日、残った私物を取りに学校を訪れた健治は、尾碕（稲垣吾郎）に呼び出され、21年前、健治の行動が原因で誠司（光石研）