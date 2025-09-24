「スティンガース警視庁おとり捜査検証室」（フジテレビ系）の第10話が、23日に放送された。本作は、日本ではまだ制度としての確立も曖昧な“おとり捜査”に真正面から挑む、警視庁内の異端チーム・通称“スティンガース”の活躍を描く、完全オリジナルの“爽快コンゲーム（だまし合い）エンターテインメント”。（＊以下、ネタバレあり）西条（玉山鉄二）は二階堂（森川葵）に「日本の警察に裏切り者がいて、おとり捜査を