人気BL漫画ドラマ化、待望の続編！芸能界を舞台に俳優同士の甘く切なく美しい恋を描く、水ドラ25「２５時、赤坂でSeason２」（毎週水曜深夜1時）の制作発表会見が行われ、W主演の駒木根葵汰、新原泰佑をはじめ、宇佐卓真、南雲奨馬、夏生大湖が登壇した。【動画】Season２タート記念！今だけ前作配信「２５時、赤坂で」人気俳優・羽山麻水(駒木根)と新人俳優・白崎由岐(新原)のもどかしくも切ない恋が国内外で大好評を博したドラマ