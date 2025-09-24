福岡市で昨年、軽乗用車でバスに衝突し後部座席の7歳と5歳の姉妹を死亡させたなどとして、自動車運転処罰法違反の過失致死傷罪に問われた母親（33）に福岡地裁は24日、禁錮3年、執行猶予5年の判決を言い渡した。求刑は禁錮4年。