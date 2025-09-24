◇ア・リーグガーディアンズ 5―2 タイガース（2025年9月23日クリーブランド）ア・リーグ中地区の首位攻防戦はガーディアンズが本拠でタイガースを5―2と破り、85勝72敗で首位に並んだ。今季の対戦成績を7勝4敗（残り2）として勝ち越しを決め、同率でシーズンを終えた場合はガーディアンズの地区優勝となる。タイガースは7連敗となった。ガーディアンズは0―2とリードされた6回、今季13勝をマークしているタイガースのエ