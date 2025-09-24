23日午後、大仙市の高速道路で普通乗用車とクマが衝突する事故がありました。高速道路交通警察隊の調べによりますと、23日午後3時15分ごろ、大仙市協和峰吉川字上ノ沢の秋田自動車道下り線で、横手市方向から秋田市方向へ走っていた普通乗用車が道路を右側から横断してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた秋田市の70代の男性にけがはありませんでした。クマは体長が約1メートルで、その場で死んだということです。現場