三重県産の水産物を使ったレシピの普及を目的に、県内の学生らが魚料理の腕を競うコンクールが22日、開かれました。このコンクールは毎年開かれているもので、この日は235件の応募のうち書類審査を通過した12人が参加しました。今年は、学校で調理や栄養の勉強をしている「食のプロ」を目指す学生とそれ以外の学生と一般の方の2つの部門に分かれて行われました。そのうち、プロを目指す学生たちは、調理時間20分以内でアジやたこ、