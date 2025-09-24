三重県内で最もタケノコの生産が多い桑名市で、子どもたちに竹に親しんでもらおうというイベントが、22日、イオンモール桑名で開かれました。桑名市は戦後からタケノコの産地として知られていますが、近年は後継者不足や住宅地の開発などの影響で、660ヘクタールある竹林のうち約600ヘクタールが放置竹林となっています。このイベントは、竹林の整備や竹の有効活用を目指す「桑名竹取物語事業化協議会」が主催したもので、地元企業